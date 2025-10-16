Che cosa c’è dietro ai violenti scontri tra Afghanistan e Pakistan

Chi di talebano ferisce, di talebano perisce: per anni il Pakistan ha supportato clandestinamente la guerriglia islamista contro le forze della Nato in Afghanistan, e adesso deve fare i conti con un governo di Kabul che non riesce o più probabilmente non vuole riuscire a eliminare i gruppi armati che dal territorio afghano lanciano attacchi contro quello pakistano e che anzi reagisce con incursioni e rappresaglie ai raid delle forze armate pakistane contro i nascondigli afghani dei suddetti ribelli. Detto in altre parole: Pakistan e Afghanistan sono sull’orlo della guerra.

Attentati e bombardamenti

Da mesi si succedono attacchi al territorio pakistano da parte di guerriglieri di Tehrik-i-Taliban Pakistan (Tpp, i cosiddetti talebani pakistani), Jamaat-ul-Ahrar e Lashkar-e-Islam e raid delle forze aeree pakistane in territorio afghano contro le basi di questi gruppi.

Da sabato scorso c’è una prima grossa novità: dopo l’ennesima incursione aerea pakistana in terr...