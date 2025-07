Chi tesse rapporti coi talebani

Ha destato un certo clamore la notizia del riconoscimento ufficiale del governo talebano dell’Afghanistan da parte della Russia il 3 luglio scorso. Mosca è la prima capitale al mondo ad ufficializzare i rapporti col potere di fatto che si è insediato a Kabul nell’agosto 2021, dopo il ritiro delle truppe americane e dei paesi alleati.

Colpisce il duplice paradosso per cui i successori di chi mandò l’Armata rossa a occupare l’Afghanistan nel 1980-89 e i discendenti dei mujaheddin che strenuamente la combatterono oggi si diano la mano con reciproca soddisfazione, mentre il Putin che permise alle forze della Nato di sorvolare lo spazio aereo e insediare basi logistiche in territorio russo al tempo dell’intervento del novembre 2001 contro colpevoli alqaedisti e complici afghani degli attentati dell’11 settembre è diventato un quarto di secolo dopo il primo governante mondiale che premia politicamente i talebani, senza chiedere contropartite, per avere sconfitto la Nato.

L'accordo tra Afgh...