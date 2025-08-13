Sul Post si scrive: «Come succede sempre più spesso con contenuti o polemiche che diventano virali, online è nato un dibattito sproporzionato e molto polarizzato, alimentato dal fatto che sui social network è diventato fondamentale seguire gli argomenti di tendenza per far guadagnare visibilità ai propri contenuti. Il giornalista dell’Atlantic Charlie Warzel ha riassunto la questione [Sydney Sweeney] così: "I progressisti manifestano la loro autentica indignazione, i conservatori rispondono a tono catalogando quell’indignazione e usandola per dipingere i loro oppositori ideologici come isterici, iperattivi e fuori dal mondo. Poi, i creatori di contenuti più esperti si aggrappano al discorso di tendenza e cavalcano gli algoritmi di TikTok, X e ogni altra piattaforma"».

Nel nuovo (dis)ordine mondiale i pubblicitari fanno il loro mestiere e gli stupidi fanatizzati il loro.

* * *

Sulla Nuova bussola quotidiana Stefano Magni scrive: «La Sweeney non viene contestata perché troppo sfacciata, ...