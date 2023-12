Ho letto i vostri interventi sulla polemica tra la Cgil di Maurizio Landini e il ministro Salvini a proposito dello sciopero generale. Condivido la vostra posizione, ma mi chiedo perché abbiate tralasciato un aspetto per me importante. E cioè il fatto che questi scioperi, guarda caso, cadano sempre il venerdì… Una coincidenza?

[Maurizio Carli via email]

Sull’argomento ha detto tutto Osho in una delle sue meravigliose vignette. Si vede una manifestazione della Cgil in cui un partecipante si avvicina a Landini per scattarsi un selfie: «Famose ’na foto sennò mi moje ’n ce crede che ogni week end c’è ’no sciopero».

* * *

Giorni e giorni a parlare del caso Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Ma una parola di saggezza, equilibrata e non ideologica, l’ho letta solo su Tempi nell’intervista a Vittoria Maioli Sanese.

[Guglielmo Canzio via email]

Vogliono convincerci che si può raddrizzare il legno storto dell’umano con le prediche e i cors...