Martedì scorso la ministra per le Pari opportunità spagnola, Irene Montero, è riuscita a fare approvare il progetto preliminare di riforma della legge sull’aborto in via d’urgenza, che arriverà dunque al Congresso senza la relazione del Consiglio Generale della Magistratura (CGPJ), il quale aveva chiesto più tempo delle canoniche due settimane previste dalla legge, trattandosi di un tema estremamente delicato.

Aborto facile per le minorenni (senza che mamma lo sappia)

«Un parere fondato e utile richiede tempo per essere formulato correttamente. Il nostro non è affrettarsi con proposte populiste per fare bella figura in un sondaggio, perché i sondaggi e le esigenze dei partiti non ci interessano minimamente», hanno detto fonti del Consiglio al Mundo. Come non detto, Irene Montero ha detto che il Consiglio «non fa il suo lavoro» ed è andata avanti per la sua strada, sebbene non ci siano vere cause che giustifichino tale urgenza. Ma nulla deve intralciare la corsa della Spagna verso l’aborto spensierato, il progetto di Montero marcia verso l’approvazione finale da quasi due anni e presto sarà realtà. L’obiettivo, dichiarato, è che nulla e nessuno possa fare cambiare idea alla donna che vuole disfarsi del feto, cosa che sarà permessa anche alle ragazze di 16 e 17 anni senza che i loro genitori debbano esserne informati.

Lo stato si fa carico di eliminare qualsiasi fastidio o scomodità, fermare gli obiettori, zittire i pro life, distribuire le pillole anticoncezionali e quelle del giorno dopo gratuitamente, imporre l’educazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado. Eliminati per tutte i tre giorni di riflessione obbligatori, solo chi ne farà richiesta potrà ricevere informazioni su cosa significa abortire, la sanità pubblica sarà la rete di riferimento per gli aborti, verrà creato un registro (che sa di messa all’indice, fanno notare i medici spagnoli) degli obiettori di coscienza, i centri dove le donne possono abortire saranno il più vicino possibile alle loro case a seconda del metodo che sceglieranno (chirurgico o farmacologico).

La gravidanza, un male da prevenire e curare

Scrivevamo qualche mese fa: «Da quando abortire è un diritto (non lo è, ma tant’è) si può dubitare di tutto, fare del dubbio una religione spianando la strada a leggi sull’autodeterminazione di genere, eutanasia e suicidio assistito, ma dubitare dell’assolutismo dell’autodeterminazione no: vietato parlarne se non per promuovere, vietato ascoltare campane diverse, si torna all’orizzonte Zapatero (era stato Rajoy nel 2015 a cambiare la norma inserendo la necessità di una autorizzazione dei genitori per i minori), si propone una idea di gravidanza pari a quella di un male da prevenire e curare. Saranno gratis le pillole anticoncezionali di ultima generazione e il farmaco per limitare i danni (il costo attuale nelle farmacie spagnole della pillola del giorno dopo è di circa 20 euro), e chiunque interrompe una gravidanza potrà poi godere di un periodo di congedo per malattia».

Una legge, quella in approvazione in Spagna, che prevede anche l’introduzione del congedo mestruale, che fa rientrare le mestruazioni dolorose nel novero delle cause di invalidità temporanea, per cui la donna potrà disporre di alcuni giorni di riposo al mese certificati da un medico e interamente retribuiti dallo stato. Assorbenti e pillole abortive di stato, dunque, il ciclo trattato come una malattia invalidante e la gravidanza indesiderata come problema da risolvere senza pensieri. La Spagna certifica una volta per tutte che l’unica tragedia dell’aborto è nell’intralciarne la realizzazione. Con buona pace del bambino eliminato.