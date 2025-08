La sinistra in America non ha più paura della “abbondanza”

L’impressione che la destra trumpiana sia spaccata e litigiosa in modo irreparabile su qualsiasi argomento, a partire dalla guerra all’Iran, diventa relativa quando si guarda alla parte democratica, che è spaccata e litigiosa in modo irreparabile ma in questo momento non è al governo – negli Stati Uniti ma non solo – e quindi si nota meno. Il Dnc, la struttura del partito democratico americano, è un tentacolare crocevia di conflitti interni, vendette tribali e personalismi, di recente funestato da una serie di dimissioni che hanno fatto dire alla deputata democratica Debbie Dingell che nel partito «c’è più divisione che unità».

Intanto, sul lato sinistro, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez hanno capitalizzato il loro tour nazionale per galvanizzare la base con parole populiste opposte a quelle di Donald Trump, facendone la piattaforma di una proposta neosocialista che ha molto entusiasmo e poco corpo politico. In mezzo, il governatore democratico più ambizioso in circolazione, i...