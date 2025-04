Shakespeare, Bacchelli, perfino Pannella. Pot-pourri di profezie del vero

Permettetemi questa volta di non scegliere e proporre un romanzo o una lettura specifica ma di sottoporvi una sorta di pot-pourri. Pensieri e citazioni a caso. Così, perché mi va.

La speranza secondo Pannella

1) La prima riguarda Giacinto Pannella. Una volta mi imbattei in una sua poesia. Scritta, a quanto pare, nell’attesa del suo amante. Faceva così:

«Speranza non è che tu venga. Verresti e sarebbe speranza».

Rimasi stupito che quell’uomo, promoter della deriva libertaria che ha aperto in Italia la strada alla mercificazione del corpo e della mente e alla emarginazione violenta della tradizione cattolica, rimasi stupito, dicevo, che riuscisse a esprimere con tanta precisione esperienziale e anche teologica la speranza. Sentii, allora, in questa poesia breve e perfetta, vibrare come l’eco di quel che ci aveva insegnato don Giussani: è l’avvenimento di una presenza che fa nascere la speranza.

Come aveva potuto Pannella farsi ignaro profeta del vero, se non perché il cuore non può far...