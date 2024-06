Sarà il coraggioso Tatami – Una donna in lotta per la libertà dell’israeliano Guy Nattive e dell’iraniana Zahara Amir Ebrahimi a inaugurare, giovedì 27 giugno alle ore 21, un ciclo speciale di “appuntamenti al buio” al multisala Le Giraffe di Paderno Dugnano (Mi) con Simone Fortunato e i giornalisti di Tempi. L’evento è aperto a tutti fino a esaurimento posti e di seguito trovate tutte le informazioni per partecipare.

Appuntamento al buio con Fortunato e Tempi

“Appuntamento al buio” è la storica rassegna cinematografica curata dal nostro Fortunato che prevede ogni giovedì alle Giraffe (biglietti a soli 5 euro) un film “a sorpresa” che poi il pubblico in sala dopo la proiezione discuterà e valuterà, con tanto di media voti per la classifica finale: al termine della stagione saranno proclamati i titoli preferiti da questa speciale giuria popolare.

La novità è che a partire dal 27 giugno, e cioè dalla serata tempista di Tatami, Fortunato dedicherà un “appuntamento” al mese a un titolo scelto con i giornalisti di Tempi, che parteciperanno alla proiezione e contribuiranno alla presentazione del film.

Il programma del 27 giugno: non solo “Tatami”

Per quanto riguarda l’appuntamento Tatami di giovedì 27 giugno, la proiezione sarà alle 21, ma per i possessori del biglietto Le Giraffe ha previsto un aperitivo di benvenuto nel foyer del multisala alle ore 20.

Al termine del film si potrà partecipare al “quizzone di fine stagione” su grande schermo: i tre spettatori meglio preparati sui titoli scelti da Fortunato per “Appuntamento al buio” nel 2023-2024 vinceranno premi cinematografici. Per l’occasione Tempi mette in palio anche un anno di abbonamento digitale omaggio.

Nel corso della serata saranno anche proclamati i migliori tre film dell’anno in base alle valutazioni del pubblico della rassegna. È prevista inoltre una proclamazione “fuori concorso” riservata ai diversi capolavori restaurati ritornati nelle sale negli ultimi mesi (qui qualche esempio).

Per prenotare il tuo biglietto usa il Qr code qui sotto oppure clicca qui. Ci vediamo al cinema!