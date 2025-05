Senti chi parla

L’hanno definita il cadavere che gesta. Accade negli Stati Uniti. Adriana Smith è stata dichiarata cerebralmente morta a febbraio quando era alla nona settimana di gravidanza, da tre mesi «è tenuta in vita con il respiratore per dare abbastanza tempo alla nascita del bambino». I familiari protestano per essere stati costretti ad accettare la decisione dell’ospedale di tenere la donna attaccata alle macchine, a causa della legge in vigore in Georgia che tutela la vita in grembo dal momento in cui viene rilevata l’attività cardiaca. Una delle poche dichiarazioni della madre di Adriana è stata: «Non sto dicendo che avremmo terminato la gravidanza, dico solo che spettava a noi scegliere».

C’è da fermarsi, ascoltare, esercitare il discernimento fuori dal ring del sensazionalismo. Adriana Smith non è un corpo muto, il battito cardiaco di suo figlio è un suono flebile ma c’è. Tutto, invece, è stato spostato rumorosamente su un altro campo di battaglia.

Le fauci dell’ideologia si sono avventat...