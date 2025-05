Seconda edizione del Festival “Made in Lombardia”

La Lombardia protagonista in Europa con la qualità dei propri artigiani, con il “saper fare lombardo”, unico nel suo genere, che incarna la forza di un territorio riconosciuto a livello internazionale per le proprie eccellenze. Un patrimonio da custodire e promuovere anche attraverso nuove iniziative come il Festival “Made in Lombardia”, che ha debuttato lo scorso settembre a Milano nella piazza del palazzo regionale.

Si tratta dell’evento dedicato ai giovani artigiani più importante d’Italia, voluto e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con la startup “Eccellenza Italiana”.

A fronte del grandissimo successo la Regione ha deciso di ripetere l’evento anche quest’anno; la kermesse questa volta andrà in scena sabato 17 maggio dalle ore 9.30 dove oltre 40 giovani maestri del “saper fare”, provenienti dalle diverse province lombarde, lavoreranno in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa, mostrando cosa significhi essere artigiani oggi; per l’occasione quindi la Piazza si trasformerà in laboratori e botteghe per mostrare la qualità artigiana lombarda.