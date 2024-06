Nei primi mesi della stagione calcistica appena conclusa, in Germania è successo qualcosa che in Italia sarebbe difficilmente capitato: alla notizia che la Lega calcio tedesca aveva intenzione di vendere una quota di circa un miliardo di euro del suo capitale a una società di private equity, i tifosi di tutte le squadre di Bundesliga e seconda serie hanno organizzato mesi di clamorose proteste per impedirlo: non solo i classici striscioni, lo sciopero del tifo o i fischi, ma contestazioni di piazza nelle città, lancio di monete di cioccolato e palline da tennis dagli spalti, introduzione in campo di automobiline elettriche per dire “noi non siamo telecomandati”. La cosa è andata avanti a lungo, diverse partite sono state interrotte e rimandate, e a febbraio la Lega tedesca ha fatto marcia indietro.

In Germania il luogo comune per cui “il calcio è della gente” non è un luogo comune: è così per una regola scritta nello statuto stesso della ...