Il ministro Giuseppe Valditara non ha bisogno di consigli. Professore universitario, è stato capo dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca del Miur e da anni è fra i pochi, a destra, che si dedicano a riannodare i fili di un pensiero, di una tradizione politica che vada oltre le contingenze del momento. Le polemiche in cui è entrato, in queste prime settimane del suo mandato, tradiscono precisamente il desiderio di segnare un punto sul piano dei valori. Parrebbero idee passatiste, di cui s’incaricheranno di fare giustizia potenti venti contrari. In realtà si appoggiano sul buon senso di chi sa che “imparare” è un verbo che si declina per luoghi e persone. Il mondo e la storia sono pieni di studenti brillanti che hanno appreso ciò che dovevano, a dispetto di un ambiente non dei più congeniali.

Non esistono né sono mai esistiti sistemi scolastici “perfetti”. Il nostro ha un vizio di fondo. La politica guarda la scuola dal punto di vista dei docenti e del person...