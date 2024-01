[Tra Sorella acqua e Dea acqua c’è un gran bel salto di qualità. In una recente intervista Fulco Pratesi, fondatore di Wwf Italia, ha ricapitolato la sua routine igienica “leggendaria”. Tira lo sciacquone ogni tre pipì, non fa la doccia (convinto, anche, che sia responsabile di una caduta dei capelli precoce), lo shampoo è concesso una volta ogni dieci giorni, la barba una volta al mese. Per la pulizia quotidiana gli è sufficiente una spugnetta bagnata con acqua fredda. «I gorilla non si lavano mai. L’uomo non è che una scimmia nuda», conclude.

Con un eccellente esempio, C. S. Lewis sbugiardò la menzogna di certo puritanesimo sostenendo che la signora serissima, che rifiuta un piatto gourmet al ristorante per farsi portare “solo” un uovo sodo, pecca di golosità tanto quanto chi si abbuffa oltre ogni limite. Che sia ingordigia o dieta ferrea, dietro c’è una condotta schiava dello stesso abbaglio: trattare il cibo come idolo e prostrarsi alla sua dittatura con forme diverse di devozio...