Non intendo svalutare la psicologia. Sono medico e anche specialista nel campo. Ho fatto lo psicoterapeuta per diversi anni. Conosco l’utilità e l’indispensabilità della psicologia in molti casi più o meno patologici. Ma ne conosco anche le insufficienze, soprattutto quando è applicata, in genere con molta approssimazione e incerta consapevolezza, a problematiche e situazioni che non le competono. L’approccio psicologico si è notevolmente diffuso come modalità di affronto del disagio e delle difficoltà esistenziali, che di solito sono reali e non esito di pensiero e affettività alterati, per quanto pensiero e affettività siano messi alla prova. Per esempio, il lutto, la solitudine, le abitudini di vita nocive sono facilmente considerate alla stregua di cause ed espressioni di disordine mentale. Vedi il manuale diagnostico dei disordini mentali (Dsm). Non si chiama più il prete, ma lo o la psicologa, che conforti e risollevi. Mi è capitato di partecipare a una riunione con un nutrito gr...