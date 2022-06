Il nostro mercato del lavoro ha tanti problemi e non da oggi. La politica ha deciso di occuparsi in questo periodo soprattutto di due tra questi: il lavoro povero e i bassi salari. Gli argomenti sono forzosamente trattati insieme, seppure si riferiscano a due nodi diversi per genesi e natura. In altri termini, la causa del lavoro povero non è da ricercarsi innanzi tutto nei bassi salari medi. Questa affermazione merita di essere approfondita in altra sede. Nelle righe seguenti ci si concentrerà invece sul tema di più stringente attualità: finalità e conseguenze di una eventuale legge sul salario minimo.

La direttiva sui salari minimi

I cosiddetti working poor sono lavoratori occupati per più di sei mesi, con qualsiasi tipologia contrattuale, che si trovano in situazione di povertà relativa, ossia dispongono di un reddito inferiore al 60 per cento del reddito mediano nazionale. Si trova in questa condizione un lavoratore su dieci del nostro paese. Tra le principali cause di questo...