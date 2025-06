Sacconi: «Lo Stato sostenga le famiglie e incoraggi chi vuole fare impresa»

«Nell’esperienza italiana la vitalità demografica la propensione a procreare è andata di pari passo con la propensione a fare impresa. Negli “anni d’oro”, quelli tra 1947 e il 1964 in Italia abbiamo sperimentato il boom demografico e il boom economico». Così l’ex ministro Maurizio Sacconi a margine dell’incontro “Inverno demografico industriale. L’Italia non fa più figli né imprese”, sabato 14 giugno a Caorle (Ve), in occasione della Festa di Tempi “Chiamare le cose con il loro nome”. Il presidente dell’associazione Amici di Marco Biagi è intervenuto sul palco di piazza Vescovado con l’inviato del Sole 24 Ore Paolo Bricco, insignito poi del Premio Luigi Amicone – Premio Cultura Città di Caorle 2025.

«Crescita demografica e crescita industriale stanno insieme quando ci sono fiducia nel futuro, speranza, voglia di fare e di assumere responsabilità verso i propri cari e l’insieme della società», ha proseguito Sacconi. «È questo insieme che dobbiamo risvegliare, sapendo che l’anello di congiunzione è la famiglia. Nell’esperienza italiana la famiglia è stata il luogo della procreazione, dell’educazione e della cura dei fragili, ma è stata anche la fonte delle imprese. Nell’esperienza del nostro Paese ci sono state soprattutto imprese familiari, il nostro è stato un capitalismo familiare. Ecco perché lo Stato deve sostenere la famiglia, incoraggiare la famiglia, e dall’altra parte incoraggiare la propensione a intraprendere. E deve farlo togliendo regole, non aggiungendone: lo deve fare l’Italia e lo deve fare la l’Europa, che in questi anni ha introdotto troppe regole. Deve togliere regole e tasse per poter fare sì che si ricostruisca quell’Italia migliore che, con l’avvento del salto tecnologico e dell’intelligenza artificiale, usi la tecnologia per creare nuove imprese e migliorare ulteriormente la qualità della vita attraverso la crescita. Nella decrescita non c’è felicità».