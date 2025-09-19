Robert Redford in tutto il suo biondo splendore

Contenuto riservato agli abbonati
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
La stangata ★★★★
Di George Roy HillAnno di uscita: 1973Dove vederlo: Apple tv
Brillante commedia crime di George Roy Hill che riunisce Paul Newman e Robert Redford quattro anni dopo Butch Cassidy. La trama, costruita come un elaborato gioco di specchi tra truffe e contro-truffe nella Chicago del 1936, è un perfetto meccanismo a orologeria. Il duo protagonista sprizza carisma, mentre Robert Shaw è un ottimo antagonista. La colonna sonora ragtime di Scott Joplin ti entra in testa e non esce più. Un intrattenimento di classe che dimostra come il cinema classico sapesse coniugare intelligenza e spettacolo. Redford al suo massimo splendore biondo.
Leoni per agnelli ★★
Di Robert RedfordAnno di uscita: 2007Dove vederlo: Prime Video
Ambi...
