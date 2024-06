Su Fanpage Giulia Casulla scrive: «Sono arrivate le decisioni dell'Ufficio di presidenza della Camera in merito ai provvedimenti disciplinari per i deputati coinvolti nella rissa di ieri nell'Aula di Montecitorio. Per il leghista Igor Iezzi, ripreso dai video diffusi sui social mentre cerca di aggredire il collega del M5S Leonardo Donno, sono scattati 15 giorni di sospensione. Ma non è il solo ad esser stato sanzionato. Non potrà partecipare ai lavori dell'Aula, per quattro giorni, neppure il deputato pentastellato che dopo l'aggressione subita ieri sera ha dovuto lasciare Montecitorio in sedia a rotelle. Durante una tesa seduta di discussione sull'Autonomia differenziata, Donno si era avvicinato al ministro Calderoli sventolando una bandiera tricolore in aperta polemica con la riforma voluta dal governo. Da qui il provvedimento disciplinare dell'Ufficio di presidenza. Una settimana di sospensione anche per i parlamentari di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, Gerolamo Cangiano e Enz...