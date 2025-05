Sabato 24 maggio alle ore 21.00 si svolgerà presso il Teatro Rosetum via Pisanello 1 Milano, la presentazione del libro Rimettere al centro Cristo e lui solo di mons LUIGI NEGRI edizioni Nerbini Collana «I Quaderni di Valserena»).

Interverranno come relatori:

suor MARIA FRANCESCA RIGHI Badessa del Monastero cistercense di Nostra Signora di Valserena

mons CORRADO SANGUINETI Vescovo di Pavia

Introdurrà e modererà:

VINCENZO SANSONETTI scrittore e giornalista

Tale evento è promosso dall’Associazione Culturale Tu Fortitudo Mea, dal Centro Culturale Rosetum, dalla rivista Tempi, dal Centro Culturale Esserci in collaborazione con l’Associazione Italiana Centri Culturali.

Il libro, un testo fino ad ora inedito, raccoglie gli Esercizi spirituali predicati da mons Negri nel 2016 al Monastero cistercense di Nostra Signora di Valserena. Insieme alla Badessa, suor Maria Francesca Righi, la nostra Associazione ha voluto fortemente la sua pubblicazione perché lo ritiene un contributo estremamente significativo e attuale.

Originato, come tante opere di mons Negri, dal suo desiderio missionario di comunicare a tutti la ragionevolezza della fede, offre un percorso intenso e sintetico relativamente al cristianesimo dall’incontro come modalità originaria con la quale Dio si è rivelato in Gesù Cristo, alla possibilità che questa stessa modalità permanga nella storia attraverso la Chiesa, definita nelle sue strutture essenziali, con una particolare attenzione ai temi dell’educazione, della cultura, della carità, della missione e della Misericordia (il 2016 era l’Anno Santo della Misericordia).

Sono presenti anche pagine significative sul rapporto tra carisma e istituzione, presentati alla luce del magistero di san Giovanni Paolo II come dimensioni coessenziali.