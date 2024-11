Riecco l’Eastwood dei tempi migliori. Prima o poi anche Sorrentino si ritroverà

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Giurato numero 2 ★★★★

Di Clint EastwoodDove vederlo: al cinema

Un giurato scopre di non essere imparziale durante un processo. Ultimo grande film di Clint Eastwood che torna a dirigere con la mano buona un film di attori (Toni Collette è straordinaria) e di una sceneggiatura che in modo molto equilibrato pone il problema tra errori umani, coscienza personale e giustizia. Di grande impatto il finale. A 90 e passa anni, Eastwood si lascia alle spalle sceneggiature mediocri per tornare alla solidità dei suoi migliori film: questo legal thriller ha l’incedere di una grande tragedia greca, dove Colpa personale e Fato si intrecciano in modo indissolubile.

Parthenope ★★

Di Paolo SorrentinoDove vederlo: al cinem...