Papa Leone XIV ha spiegato di aver scelto il suo nome anche in ricordo di papa Leone XIII (1878-1903), il pontefice chiamato dalla storia a rispondere alle conseguenze sociali (e non solo) della rivoluzione industriale, da cui emerge – nell’ambito del suo ricco e articolato magistero – l’enciclica Rerum Novarum (1891). Essa è considerata la prima enciclica “sociale” ed è posta, a ragione, a fondamento della successiva elaborazione della dottrina sociale della Chiesa; in effetti si tratta di un testo molto importante e di grande rilievo nella storia della Chiesa. Peraltro, l’attenzione all’evoluzione della società non è mai mancata nell’insegnamento dei pontefici e in alcuni interventi significativi sulle ideologie del XIX secolo, sui temi sociali e sui rapporti con gli Stati erano stati fatti dai predecessori di Leone XIII, come l’importante “Sillabo” di Pio IX (enciclica Quanta cura del 1864) o l’enciclica Mirari vos del 1832 di Gregorio XVI.

La secolarizzazione della società

Prima di...