Regione Lombardia investe nel futuro di imprese e talenti

Un impegno a sostegno delle piccole e medie imprese lombarde, con l'incentivo all'ingresso di dottori di ricerca e professionisti altamente qualificati nelle aziende

In un contesto economico globale in continua evoluzione, la Regione Lombardia si conferma un punto di riferimento per la competitività delle imprese e la promozione dell’innovazione. Con l’approvazione della misura ‘Talenti – Trasferimento delle conoscenze’, la Giunta regionale, con la regia dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ribadisce il suo impegno a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) lombarde, incentivando l’ingresso di dottori di ricerca e professionisti altamente qualificati nelle aziende.

Questa iniziativa mira a colmare il gap tra ricerca accademica e mondo industriale, favorendo l’assunzione di talenti che possano trasferire innovazione e competenze scientifiche direttamente nelle imprese, contribuendo a potenziare la crescita del tessuto produttivo lombardo.

Mentre Regione Lombardia agisce concretamente per formare e attrarre talenti da inserire nel mondo delle PMI, il Governo nazionale sembra concentrarsi, con le sue politiche, sul tentativo di trattenere i talenti all’interno delle università, piuttosto che favorire il loro ingresso nelle imprese. Le politiche del Governo, infatti, continuano a focalizzarsi principalmente sulla promozione della ricerca accademica e sul rafforzamento del sistema universitario, ma trascurano spesso le esigenze di un mercato del lavoro che necessita di competenze immediatamente applicabili nel settore produttivo. In questa prospettiva, le politiche regionali si rivelano fondamentali, poiché puntano a rendere il capitale umano un volano di crescita per le imprese, rafforzando il legame tra il mondo scientifico e quello industriale.

La Regione Lombardia, con questa misura, ha scelto di investire sul futuro delle PMI, rafforzando la competitività delle aziende lombarde e favorendo l’ingresso di profili altamente qualificati, come i dottori di ricerca. Un contributo a fondo perduto che copre fino al 70% dei costi per l’assunzione di questi ricercatori, con un sostegno che può arrivare fino a 56.000 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e 48.000 euro per quelle a tempo determinato. Un intervento mirato a stimolare l’innovazione applicata e a facilitare il trasferimento delle conoscenze direttamente nelle imprese, facendo leva su una visione strategica che pone l’accento sulla formazione e l’ingresso di talenti nel mondo produttivo.

Le piccole e medie imprese lombarde, infatti, necessitano di risorse altamente qualificate per rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione, dove l’innovazione tecnologica è il fattore determinante per restare competitivi. La Regione, con la sua azione, intende favorire collaborazioni strutturate tra università, centri di ricerca e imprese, creando un ecosistema virtuoso in cui i talenti possano contribuire direttamente alla crescita e alla trasformazione tecnologica delle aziende.

In questo contesto, Regione Lombardia non solo offre agevolazioni economiche, ma si propone come un attore capace di orientare il sistema economico verso il futuro, creando le condizioni per attrarre e trattenere i migliori talenti sul territorio. La misura ‘Talenti – Trasferimento delle conoscenze’ è un esempio concreto di come una visione strategica e mirata possa fare la differenza, sostenendo le PMI e promuovendo l’innovazione applicata.

La Lombardia, cuore pulsante dell’industria europea, non si ferma e continua a guardare avanti. Investire sul capitale umano è l’unica via per garantire una crescita economica sostenibile e mantenere la regione in una posizione di leadership, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.