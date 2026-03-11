Ci mancavano solo gli islamici per il “no”

Sul Sussidiario Macro Zacchera scrive:

«Se una volta la politica italiana era dominata dalla Democrazia cristiana che aveva nell’elettorato cattolico la sua forza e la sua coesione, è ovvio che oggi i musulmani – stimati in Italia tra l’1,7 e i 2,5 milioni – non staranno certo a guardare, visto anche che ogni anno circa 25 mila di loro diventano cittadini italiani (114 mila negli ultimi cinque anni) con conseguente acquisizione del diritto di voto».

L’asse tra estremismo di sinistra e fondamentalisti islamici immigrati in Inghilterra ha permesso ai verdi di battere i laburisti in un loro collegio storico di Manchester e in Francia sostiene alla grande La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, non priva di sentimenti antisemiti. Pur non avendo un’immigrazione coloniale come quelle inglese e francese, anche in Italia ci sono stati rapporti di aree della sinistra con fondamentalisti islamici, "aree" che sono arrivate perfino a frequentare un finanziatore di Hamas come Mohammad Hannoun...