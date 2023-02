Caro direttore, mi chiamo Lucia Lo Palo, sono nata a Melzo 42 anni fa, ho quattro splendidi figli che ogni giorno mi insegnano ad amare la vita e a ringraziare il Signore che me li ha donati.

Nel corso del tempo ho imparato ad essere manager di una multinazionale in cui mi occupo di ambiente, di governance e di problemi sociali. E nel corso del tempo ho capito che mi veniva chiesto di fare qualcosa di più per gli altri, anzitutto per i bambini. Per questo ho fondato e sono a capo del progetto “Generazione infanzia”, che si occupa di minori con problemi e soprattutto ha dichiarato guerra alla pedofilia, anche in collaborazione con altre organizzazioni specializzate. E poi ho capito, anche attraverso la figura di mio padre la cui scomparsa mi ha segnato moltissimo, che dobbiamo fare molto di più per i nostri anziani, che il nostro paese e la nostra Lombardia devono dotarsi di più strutture specializzate, di più medici specializzati. E soprattutto che troppi anziani soffrono di solitudine, e sta a noi dedicare loro del tempo, donare amore, vicinanza, ascolto. Tre anni fa, per suggerimento di un amico, ho conosciuto Comunione e Liberazione e una splendida comunità di persone che mi ha accolto a braccia aperte, nella quale mi sento accolta e amata. E attraverso di loro ho conosciuto don Giussani. Lo so che lui è morto molti anni fa, eppure mi sento di dire che l’ho incontrato, l’ho conosciuto personalmente. E questo mi ha cambiato la vita. Vado spesso a parlare con lui al Cimitero Monumentale, e sto scoprendo tante sue opere.

Oggi mi candido alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia in provincia di Milano. Ma anche qui devo dire che la spinta decisiva me l’ha data la vita in Cl e nella Scuola di Comunità. Lì ho capito che quella mia passione per il sociale, l’amore per i bambini e il volerli difendere dalla pedofilia, la solidarietà con gli anziani, per me potevano diventare qualcosa di più. Dovevano diventare qualcosa di più, un’azione strutturata che insieme ad altri cerchi di mutare le cose che non vanno nella società. Dovevano diventare un’azione politica. Per questo, quando, all’ultimo minuto prima della chiusura delle liste mi è stato chiesto di candidarmi, mi sono accorta che questo era un segno chiaro, una chiamata, che non potevo tirarmi indietro. Fra l’altro i responsabili di Fratelli d’Italia mi hanno detto che cercavano proprio persone che non venissero dalla destra “storica”, ma volevano aprirsi a profili moderati, liberali, cattolici, perché desiderano che il loro partito si qualifichi anche su questo versante. Ho detto sì d’impeto, anche perché ho molta fiducia in una donna come Giorgia Meloni, la cui elezione mi ha emozionato. Ho sentito che dovevo rispondere, e ho risposto: presente! Ci sono! Ci sono anche io e spero con modestia e umiltà di rappresentare quello che sono più profondamente, quello che voglio essere, una buona cristiana che lavora per un mondo migliore. Al servizio sempre dei nostri cittadini e della nostra Lombardia che deve tornare grande.

Con i migliori saluti

Lucia Lo Palo, candidata con Fratelli d’Italia alle regionali in Lombardia, nel collegio di Milano