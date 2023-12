Qualche tempo fa sono tornato nella caserma in cui da ragazzo facevo il pompiere e ho chiesto se c’era ancora quella vecchia bombola del gas esplosa che era stata portata via anni fa da un intervento. Era ancora lì, usata come fermaporta, con quello squarcio sul fianco, simile ad un fiore. Memoria di una antica ferita e di tutto ciò che nel mondo non può essere contenuto.

Me l’hanno regalata.

Mi aveva sempre affascinato quella bombola, perché c’è un’esplosione anche all’origine dell’universo. Prima dello spazio e prima del tempo. E poi c’è il nostro presente. Riverbero di quel primo istante in cui tutto è stato creato. Ci sono i nostri giorni; frammenti di quella prima silenziosa alba che ha riempito di luce l’universo.

Una mattina ero in macchina e ho visto due corvi, in mezzo alla carreggiata, chini su qualcosa. Si sono alzati al mio passaggio ...