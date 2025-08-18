Quello che segue è un estratto dal libro che ho scritto insieme a Fabio Cavallari. Un dialogo lungo mesi, nato tra caminetti e tavoli di lavoro, che con la ripresa di settembre si aprirà – non sappiamo ancora in quale forma – all’esterno. Sarà un passaggio pubblico e corale, non un semplice lancio editoriale: un tentativo di condividere con altri un cammino di riflessione che per noi è stato prima di tutto esperienza di amicizia e di confronto vero.

Popolo e comunità: due parole che per tutto il Novecento hanno avuto un valore costitutivo, capaci di descrivere identità collettive e di generare legami solidi. Oggi, nel tempo delle “moltitudini di solitudini”, sembrano evaporate.

La comunità reale, fatta di volti, cortili e strade percorse a piedi, è stata sostituita da comunità digitali che si accendono e spengono con la connessione. Il “noi” concreto di una via, di un rione o di un paese ha ceduto il passo a reti di contatti che esistono solo su uno schermo. Dove prima c’erano l’oratorio, la sezione di partito, il bar di quartiere, oggi c’è un flusso di notifiche e post.

Non è nostalgia. È constatazione: quando mancano relazioni dense, la complessità non viene percepita né accettata. Senza una comunità reale, la politica perde il contatto con la vita concreta e diventa facile preda del populismo, che semplifica i problemi, riduce le soluzioni a slogan e cerca il consenso nella reazione istintiva più che nella ragione.

Condivisione non è un tasto

Ho vissuto a lungo nei luoghi della politica e ho visto che, laddove le relazioni sono vive, il dibattito si fa più onesto e le soluzioni più durature. L’amicizia sociale – quell’esperienza in cui si riconosce nell’altro un bene per sé, anche quando la pensa in modo diverso – è l’antidoto al linguaggio urlato e alla contrapposizione sterile. È ciò che trasforma un aggregato di individui in un popolo “denso”.

La politica non è solo strategia e potere: è la capacità di costruire legami. Ricordo incontri internazionali in cui rapporti personali fra amministratori di Paesi lontani hanno aperto la strada ad accordi concreti. Una cena a margine di una conferenza, un abbraccio tra colleghi che si stimano, a volte hanno fatto più di un protocollo ufficiale. È la prova che la relazione è il vero capitale politico: ciò che permette di superare pregiudizi, appartenenze e barriere ideologiche.

Perché la comunità evapora? Perché viviamo in un tempo in cui l’“amico” è un contatto e la “condivisione” è un tasto. La connessione non basta: per diventare relazione deve passare attraverso il tempo condiviso, l’ascolto, la fiducia. E senza questa trama viva di rapporti, la democrazia si riduce a teatro, la politica a marketing, e il popolo a somma aritmetica di solitudini.

Relazioni che reggono

Ricostruire un popolo non significa convocare folle, ma riannodare fili. Significa tornare a creare luoghi e occasioni dove l’incontro sia reale e non soltanto virtuale, dove il diverso da me non sia minaccia ma opportunità. Richiede pazienza, perché i legami non si improvvisano: crescono nella fedeltà quotidiana, nella capacità di correggersi a vicenda, nel condividere successi e fatiche.

Questo è il lavoro più urgente della politica e della società civile: rigenerare comunità che sappiano affrontare la complessità e produrre un bene comune concreto, non teorico. Comunità in cui la parola torni a essere promessa e non slogan, e il popolo – quello vero – non sia un concetto romantico, ma la carne viva di relazioni che reggono alle prove del tempo.

Non è un compito che si possa delegare interamente alle istituzioni. La politica può e deve creare le condizioni, ma la trama dei rapporti nasce dal basso. Nasce dal coraggio di suonare al campanello del vicino che non conosciamo, di portare una torta a chi si è appena trasferito nella via, di rialzare lo sguardo dal telefono per incontrare quello dell’altro. Sembra poco, ma è così che si ricostruiscono comunità: con gesti semplici che riaccendono fiducia.

Luoghi terzi

Abbiamo bisogno di “luoghi terzi” che non siano solo consumistici, dove si possa discutere, lavorare insieme, incontrarsi per un progetto comune. E di un linguaggio che smetta di classificare per appartenenze ideologiche e torni a nominare le persone. L’Italia ha conosciuto stagioni in cui la politica, pur divisa, riusciva a parlare la lingua dell’interesse generale. Oggi, se vogliamo uscire dalla bolla autoreferenziale delle moltitudini solitarie, dobbiamo riscoprire la fatica e la bellezza di un “noi” che non cancella l’io, ma lo compie.

Perché alla fine è questo il punto: senza comunità non c’è popolo, senza popolo non c’è democrazia. E senza relazioni vive, restiamo soli, anche quando siamo connessi a tutti.