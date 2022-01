Torna in presenza Politicall, la scuola di formazione politica organizzata dal Study Center Vasily Grossman in collaborazione con il Centro culturale Pier Giorgio Frassati, quest’anno alla sua quinta edizione, con Tempi come media partner.

È una scuola di politica, intesa nel senso più nobile del termine, cioè come dimensione fondamentale dell’uomo che racchiude tutto l’insieme dei problemi concernenti la convivenza tra le persone e il bene comune.

Il titolo dell’edizione di quest’anno è Politically correct 2.0 – Narrazione e politica del nostro tempo

Clicca qui per il programma della giornata

La prima sessione, sabato 15 Gennaio, ha come tema la comunicazione ai tempi del politically correct 2.0, sono stati invitati il prof. Giovanni Maddalena (docente di Filosofia della comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise), Mario Prignano (giornalista, caporedattore centrale del TG1 RAI) e Antonio Palmieri (deputato, responsabile Internet e nuove tecnologie di Forza Italia)

Segui qui la diretta YouTube dell’appuntamento “Un caffè con…”, in programma per sabato 15 gennaio alle ore 14.30 presso il Collegio Artigianelli di Torino (corso Palestro, 14). Intervengono il giornalista Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1, e il deputato Antonio Palmieri, responsabile Internet e nuove tecnologie di Forza Italia

(Vedi anche: la lezione di Giovanni Maddalena su “Politically correct 2.0 – Le ragioni di un abbaglio”)