Verso una nuova guerra fredda? Un incontro con Grotti e Matzuzzi

Sabato 24 maggio a Torino l’ultimo appuntamento di questa stagione di Politicall, la scuola di formazione politica organizzata dallo Study Center Vasily Grossman. Il titolo dell’incontro è: “Verso una nuova guerra fredda? Realtà e comunicazione nell’era di Trump”.

Si discuterà di come le tensioni globali – tra propaganda, social media e leadership polarizzanti – stiano riscrivendo le regole del confronto internazionale, mettendo in discussione la stessa natura dell’Occidente così come l’abbiamo conosciuto finora. Interverranno Leone Grotti (giornalista di Tempi) e Matteo Matzuzzi (caporedattore del Foglio). A seguire sarà offerto un aperitivo.