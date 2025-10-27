Pluralismo nella Chiesa, unità in politica. Una rivoluzione giussaniana

Ha suscitato dibattito un mio intervento durante un raduno di Comunione e Liberazione sulle origini del giudizio comune, in cui ho affermato che l’unità tra i cristiani è essere insieme prima di essere d’accordo. Gesù nel Vangelo indica l’amore reciproco e l’unità tra chi lo segue come il segno più evidente della sua presenza nel mondo dopo la resurrezione. Un segno di tal fatta, così carico di mistero e di profezia, non può essere solo il risultato di una convergenza di opinioni. Dice del riconoscimento di un comune destino cui si appartiene con tutto il cuore – pensiero e affetto. È la gratitudine per il dono dell’amicizia divina di Cristo, via, verità e vita. È come quando ci si innamora: si vuole stare con l’amata, prima di indagare e discutere la sua visione del mondo. Se l’amore è forte e stabile mostrerà nel tempo la sua influenza sulla nostra personalità e i suoi effetti, di carne oltre che di idee.

