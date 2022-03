Attenzione a buttare sull’etica la questione energetica, ora che l’Occidente combatte la Russia di Putin a colpi di sanzioni e studia come rendersi indipendente dal gas di Mosca senza rimanere al gelo nei prossimi mesi. Se infatti riusciremo a liberarci dal ricatto dell’autocrate russo che ha invaso l’Ucraina, cadremo tra le mani di altri dittatori e regimi che di etico hanno poco.

Di Maio in Qatar e Algeria per avere più energia

Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è appena stato in Qatar e Algeria per cercare di accrescere la loro partnership energetica con l’Italia. I due paesi sono rispettivamente il terzo e il secondo esportatore di gas verso il nostro paese, l’obiettivo è quello di fare crescere le loro forniture in modo da sostituire in parte quelle russe che potrebbero presto venire a mancare.

Due paesi che non brillano per la tutela dei diritti civili e umani: il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune è stato denunciato dalle organizzazioni per la tutel...