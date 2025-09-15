Peter Thiel vs l’Anticristo

Peter Thiel non è mai stato tanto soddisfatto di questo tempo e tanto preoccupato dalla fine dei tempi. Il patrimonio del tecnologo, imprenditore e investitore è passato negli ultimi cinque anni da 2 a 26 miliardi di dollari. In quel lasso di tempo il valore della società di strumenti per l’intelligence Palantir – il più ricco dei suoi molti gioielli che prendono il nome dal mondo di J. R. R. Tolkien – è cresciuto del 1.700 per cento (millesettecento per cento) e soltanto nell’ultimo trimestre di quest’anno ha superato 1 miliardo di dollari di entrate, raggiungendo la favolosa capitalizzazione di 430 miliardi.

Thiel, che sostiene Donald Trump da quando nella Silicon Valley il suo nome era assolutamente impronunciabile, beneficia del clima politico che ha contribuito a creare e dei generosi contratti con il governo federale che le aziende a lui legate sono riuscite a ottenere. Inoltre, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale che avanza a grandi passi offre l’ambiente perfetto per l...