Per una economia con l’uomo al centro

Un certo alone di sospetto accompagna i contesti in cui si avvicina la Chiesa all’economia. Chi predica le virtù oneste del Vangelo non dovrebbe “sporcarsi le mani” con il profitto, questa la sintesi di un pregiudizio molto riduttivo. Fa sempre bene ricordare che l’etimologia greca della parola “economia” riguarda la casa e i legami familiari e, dunque, pone le relazioni al centro dello sviluppo della comunità umana. È possibile spendersi per un’economia che sia un investimento di energie e di risorse consapevole che i bisogni e l’unicità delle persone sono un valore in grado di trasformare il nostro attivismo in opera feconda?

Ogni anno con la firma dell’8 per mille alla Chiesa cattolica il contribuente può sostenere opere presenti sul territorio italiano, che mettono a frutto una visione economica che sta al passo coraggioso della carità e creano occasioni di crescita proprio partendo da territori e da anime esclusi da logiche di facile guadagno.

“Opera Seme” è nata nel 2020 nella di...