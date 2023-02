Pavia, prosciolti “per non aver commesso il fatto” Michele Brait e Davide Rigozzi nell’inchiesta sugli appalti delle ambulanze.

Entrambi prosciolti «per non aver commesso il fatto» Michele Brait e Davide Rigozzi, rispettivamente ex direttore generale e dirigente amministrativo dell’Asst di Pavia.

Le accuse mosse nei loro confronti dalla Procura di Pavia nel marzo 2021, riguardavano presunti appalti truccati sui servizi di trasporto in ambulanza. Per queste accuse, furono ridotti entrambi agli arresti domiciliari e hanno poi attraversato due anni di iter giudiziario, fino alla sentenza assolutiva di lunedì scorso, 20 febbraio.

Prosciolti anche Luigia Milano e il fratello Angelo, rappresentante della cooperativa First Aid One, che era imputata di aver beneficiato delle irregolarità d’incarico. Antonio, Francesco e Concetta Calderone, amministratori della coop, sono stati prosciolti per tre capi d’imputazione e sono stati rinviati a giudizio per altre contestazioni.

Vita sconvolta

Giunge così a un importante punto di svolta una vicenda giudiziaria che ha – a dir poco – sconvolto la vita dei due dirigenti sanitari e delle loro famiglie, lungo gli ultimi due anni.

Quando Davide Rigozzi, padre di sei figli, ricevette la visita della Guardia di finanza per la perquisizione (durata ben 9 ore) e gli arresti, due delle sue figlie non avevano più di 3 mesi. Tutto questo in seguito a un avviso di garanzia ricevuto ben 9 mesi prima.

Oggi non si può che gioire per il proscioglimento, ma questa vicenda pone, quantomeno, l’interrogativo su un elemento costante di queste inchieste: la concezione che dietro all’operato dell’uomo si nascondano necessariamente secondi fini e che la sua iniziativa non possa mai essere diretta, semplicemente, al suo fine naturale, il bene comune.