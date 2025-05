Parole perse / L’urgenza di riaprire gli occhi e stare nella realtà

Fino ad alcuni anni fa era evidente una influenza negativa degli adulti sulle giovani generazioni. Oggi succede il contrario. Una volta i vecchi sentivano la responsabilità di insegnare ai giovani che cos’è la realtà: oggi i giovani ci insegnano a vivere la reality. E noi li seguiamo.

Si sta diffondendo nelle piattaforme social più “abitate” (TikTok, YouTube, Amino, Reddit, e Wattpad) un’esperienza particolarmente coinvolgente che prende il nome di reality shifting: consiste nello spostare la propria coscienza in una realtà alternativa. Il concetto di fondo è semplice: la “realtà attuale” (current reality), il mondo concreto in cui viviamo, può essere rimpiazzato dalla “realtà desiderata” (desired reality). Per prima cosa bisogna decidere “dove” si vuole andare: è la fase dello script (un copione) con cui il viaggiatore deve descrivere dettagliatamente la realtà desiderata: è una “mappa” che serve per guidare la mente durante il processo di shifting e anche per tornare indietro (alla b...