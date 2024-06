Nel 2015 uscì il film Inside Out, l’antesignano e l’apice delle animazioni dedicate alle neuroscienze: non capivo perché, delle sei emozioni fondamentali già individuate a suo tempo da Darwin, Pixar e Disney ne avessero scelte solo cinque (Felicità, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto). Forse per rimediare, Inside Out 2, a breve sugli schermi, ne prevede addirittura nove. La ragazzina ora non ha più 11 anni bensì 13 e può “finalmente” vivere le nuove emozioni dell’adolescenza: Invidia, Noia, Imbarazzo e Ansia… Come sempre, i cartoon americani sono molto attenti alla cultura del momento, la fotografano con grande fiuto: fanno scelte e sembrano addirittura capaci di profezia. Ma profetizzano ciò che è già successo.

L'ansia come punizione

Il sociologo americano David Riesman, 74 anni fa, nel 1950, scrisse un libro che racconta le cose di oggi, The Lonely Crowd (La folla solitaria). Riesman si accorse che stava cambiando qualcosa nella “struttura” ...