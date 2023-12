Sulla copertina di quest’anno, per la prima volta, non c’è il presidente del Consiglio in carica. «Per tre anni sono stato facilitato, cambiava ogni dodici mesi praticamente», dice a Tempi Federico Palmaroli. Creatore e autore di Le frasi di Osho, vignettista che collabora con testate giornalistiche e programmi tv come Il Tempo e Porta a Porta (nonché ospite di entrambe le edizioni del Premio Luigi Amicone a Caorle), Palmaroli fa “parlare” in romanesco le foto dei protagonisti della politica e delle cronache mediatiche. Da poco è uscito per Rizzoli Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?, volume che raccoglie dodici mesi di vignette e battute. Dopo Conte, Draghi e Meloni, la copertina è dedicata alla leader dell’opposizione, la segretaria del Pd Elly Schlein, immortalata mentre chiude il pugno destro.

«È stata la novità di quest’anno», dice Palmaroli, «e mi ha dato molti spunti, basti pensare alla storia dell’armocromista». Sfogliando il libro si vede che Schlein è stata una delle vittime preferite di Palmaroli, insieme al deputato ecologista Soumahoro, «personaggio paradigmatico delle contraddizioni della sinistra», e a protagonisti estranei alla politica italiana: l’orso del Trentino che “se rinasco vojo nasce cinghiale a Roma”, Joe Biden che chiede a Giorgia Meloni “come sta Vittorio Emanuele”, il granchio blu da cui scappano persino gli squali bianchi, la famiglia reale inglese con gli scazzi tra Harry e William e l’incoronazione di Carlo, Putin, l’ecoansia, Zelensky che chiede armi a tutti, il Papa. Rispetto al passato ci sono meno vignette sulla politica, che quest’anno è stata «noiosetta: mi aspettavo più contrasti nel governo. Confido molto nelle elezioni europee».

Federico Palmaroli è uno dei pochissimi autori di satira dichiaratamente di destra, e non ha mai nascosto di conoscere bene la premier. Gli chiediamo se è più difficile fare satira sugli “amici”. «Un po’ di condizionamento c’è sempre», ammette, «ma non mi tiro indietro quando c’è da prendere in giro. C’è da dire che io non faccio satira cattiva o feroce su nessuno, quindi non ho problemi». Con la Meloni si è divertito soprattutto in occasione dei suoi viaggi all’estero. «Pensa che io a Roma abitavo vicino a Piramide», dice Giorgia stringendo la mano al presidente egiziano Al-Sisi. «Strano che nun se semo mai beccati», risponde lui.

Sono “fuori onda” surreali quelli che “Osho” mette in bocca ai protagonisti delle sue foto parlanti, l’autore romano immagina i potenti del mondo alle prese con gaffe impossibili ma terribilmente probabili. «Che armi te servono?», chiede Biden a Zelensky. «Tank», risponde il presidente ucraino. «Non c’è di che, ma quali te servono?». Far parlare la Meloni in romanesco è facile, poi. «Nelle mie vignette le faccio dire frasi che so potrebbe dire davvero lei. Una volta a Porta a Porta ne ha vista una e non smetteva più di ridere. Era quella in cui il presidente indiano Mody le dice «Fica sta cosa del treno Roma-Bombay», e lei risponde «Ma no Bombay… POMPEI».

Nelle prime pagine del libro c’è ancora Silvio Berlusconi, uno che manca a chi fa satira. «A me piacciono i personaggi che creano scompiglio, lo scompiglio per me è fonte di ispirazione, i contrasti sono una prateria in cui posso divertirmi, e Berlusconi in questo era perfetto». Ha fatto pure commuove Tajani, con la vignetta in cui il ministro degli Esteri chiede a Musk se lo può portare con la sua astronave a trovare Silvio. «Mi ha fatto piacere, io cercavo come sempre uno spunto diverso dal contenuto della foto, in cui si vedevano loro due seduti a un tavolo».

Il Movimento 5 stelle, invece, sembra divertirlo meno di un tempo. «Ammetto di provare fastidio nei loro confronti. Non mi riferisco a Conte o agli altri politici grillini, ma ai loro ignobili supporter sempre pronti ad attaccare e offendere sui social. Mi offuscano la ragione e la creatività, e quando sono troppo livoroso non riesco a far ridere. E poi, diciamolo, fare vignette sul M5s è come sparà sulla croce rossa…».

Palmaroli ha la capacità di trovare foto in cui i protagonisti sembrano dire esattamente quello che lui fa dire loro, e riesce a unire con una battuta argomenti e riferimenti diversi tra loro generando comicità. In una vignetta di febbraio pubblicata dopo Sanremo, qualche settimana dopo l’avvistamento dei misteriosi palloni sonda cinesi nei cieli americani, si vede Putin chiedere al presidente cinese Xi Jinping: «Te che c’hai i palloni spia in tutto il mondo… Ma è vero che i Ferragnez se stanno a lascià?». Ferragnez che in questi giorni riempiono cronache e vignette di “Osho”: «Quando vedo le persone troppo moraliste non mi piacciono mai», dice Palmaroli, «e questo vale per tutte le forze politiche: se punti troppo l’indice prima o poi una merda la pesti».

Ma se i Ferragnez sono un argomento per tutte le stagioni, è istruttivo ritrovare a mesi di distanza polemiche di cui quasi non ci ricordiamo più ma che all’epoca sembravano fondamentali: il tetto al contante, il già citato granchio blu, il liceo del Made in Italy («indirizzo Chianti classico»), il pos obbligatorio… Ridere con Osho serve anche a ridimensionare certe notizie. «Sfogliando i vecchi libri mi sono ricordato di quando Bonafede da ministro volò con un Falcon per andare da Napoli a Roma. Quasi non ce lo ricordiamo più… altro che treno di Lollobrigida». Nuovo anno, nuove vignette. Ma non solo: «Sto lavorando alla seconda stagione de Il Santone, che uscirà in primavera, a una mostra sul futurismo che verrà fatta in autunno e a una serie tv sull’impresa di Fiume». E, parafrasando una sua vignetta sulla Meloni, ringraziate che nun presenta Sanremo.