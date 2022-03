«Con questo gesto papa Francesco ha fatto il massimo sforzo possibile per seguire le indicazioni date dalla Madonna a suor Lucia», spiega Massimo Introvigne a Tempi. Introvigne, sociologo, uno dei più noti studiosi di religioni del mondo, fondatore del Cesnur (Centro Studi sulle Nuove Religioni), è stato nel 2011 rappresentante dell’Osce per la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’intolleranza religiosa. In quell’occasione ha visitato Kiev per ispezionare la situazione dei diritti umani nel Paese, specialmente in relazione all’antisemitismo e l’islamofobia. Da allora, si è recato spesso nel paese. È la persona giusta per parlare di Russia, Ucraina, ortodossia: in questi giorni, sul sito Bitter Winter, di cui è direttore, sta conducendo un’interessante inchiesta a puntate sul fenomeno del neonazismo in Ucraina.

La consacrazione a Maria

A lui chiediamo di aiutarci a comprendere meglio il significato della consacrazione di Russia e Ucraina al cuore di Maria. «Il 25 marzo 1984 G...