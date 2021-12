L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. È il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa, ed è una buona notizia dal momento che i numeri raccontano di un’efficacia fondamentale (anche se non assoluta) dei vaccini per frenare la pandemia.

Grazie ai vaccini si muore di meno

Come ha fatto notare l’ordinario di Statistica economica dell’Università Cattolica Giuseppe Arbia, specializzato nell’analizzare gli aspetti statistici della diffusione del virus Sars-Cov-2, attualmente in Italia gli individui coperti da vaccinazione hanno «rischi di complicazioni gravi comparabili a quelli di una influenza stagionale particolarmente violenta», mentre per gli individui non vaccinati «il rischio di morte risulta essere incomparabilmente superiore e non confrontabile con le influenze stagionali».

Partendo da questo dato, che conferma una volta di più l’im...