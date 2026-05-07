Oltre il costo-opportunità: la genitorialità come scelta di futuro

Nel suo articolo, Marco Valerio Lo Prete descrive con efficacia e robustezza statistica il passaggio (tutto italiano, anche se non isolato) da una lunga rimozione del problema demografico alla sua tardiva tematizzazione pubblica. Lo fa evidenziando in modo convincente come la denatalità non sia soltanto una questione demografica in senso stretto, ma incida profondamente sulla capacità di innovazione e sulla propensione al rischio di un sistema economico. L’argomento mi pare molto solido: una popolazione che invecchia tende a esprimere quasi inevitabilmente una mentalità maggiormente conservativa e dunque minore dinamismo imprenditoriale e minore disponibilità al cambiamento.

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