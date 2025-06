L’Occidente nichilista non vede gli eccidi di cristiani

Dagospia riprende Ghost Dog su Il Giornale d'Italia: «Trump ha avuto la sua passerella da cowboy col bottone rosso facile. Netanyahu ha potuto dire al suo popolo che ha rimesso Teheran in ginocchio. E gli ayatollah? Pure loro hanno vinto, raccontando alle folle in piazza che "abbiamo resistito all'imperialismo" – anche se nel frattempo avevano fatto sparire il materiale radioattivo dal retrobottega. Un’operazione da illusionisti, con tanto di fumo, specchi e uranio ben nascosto».

Fantastico il giornalismo di Ghost Dog: Trump e Netanyahu si sono illusi di avere piegato l’Iran degli ayotollah! Siamo di fronte a una prova di capacità di indagine inaudita. E adesso, caro Ghost, un altro passo in avanti: dimostrare che la Terra è piatta e smentire quei cialtroni che ne sostengono la rotondità.

***

Su Atlantico quotidiano Anna Bono scrive: «Sempre in Nigeria, nella Middle Belt, l’ampia fascia centrale, dall’inizio di giugno sono state uccise centinaia di persone. Le vittime sono in gran part...