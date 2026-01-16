“Non c’è altra scelta” che andare a vedere “No Other Choice”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante No Other Choice - Non c’è altra scelta ★★★ Di Park Chan-wookDove vederlo: al cinema Gran ritorno del regista di Old Boy, che adatta in modo barocco, a volte esagerato, un buon film di circa vent’anni fa di Costa-Gavras, Cacciatore di teste. Apologo morale anticapitalistico: siamo dalle parti del cinema di Yorgos Lanthimos. Scenario borghese, il barbecue in giardino. Una bella casa, due figli, il lavoro. Il protagonista che gongola e si dice realizzato. E infatti arriva la mazzata dagli dèi. Park Chan-wook spesso fa riferimento al teatro classico e anche qui l’equilibrio è rotto da divinità meschine che mettono l’uomo davanti alla triste realtà: il potere, il successo, la felicità non te ...