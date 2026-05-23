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La borsa e la vita

Natalità, t’avessi preso (sul serio) prima

Di Alan Patarga
23 Maggio 2026
Le banche italiane confermano: la crisi demografica è grave. E lo spopolamento del paese ci costerà carissimo in termini di Pil. Ma qualcosa si può fare
L’impatto che il calo della popolazione, per il tramite della conseguente riduzione dell’occupazione, avrebbe in termini di minore crescita del Pil in assenza di interventi su altri fattori (grafico tratto da Abi, “Quaderno 7. Evoluzione demografica e servizi bancari”)
L’impatto che il calo della popolazione, per il tramite della conseguente riduzione dell’occupazione, avrebbe in termini di minore crescita del Pil in assenza di interventi su altri fattori (grafico tratto da Abi, Quaderno 7. Evoluzione demografica e servizi bancari)

Questa volta non lo dicono le “solite” associazioni variamente confessionali, e nemmeno qualche politico a caccia di un voto cattolico sempre in cerca d’autore. A denunciarlo, nientemeno, è l’Associazione bancaria italiana (Abi) in un rapporto pubblicato pochissimi giorni fa e intitolato Un paese che (non) invecchia. Demografia, crescita e inclusione: le banche alla prova longevity. L’Italia si sta spopolando e questo fenomeno avrà forti ripercussioni sulla salute economica del paese. Saremo, come più volte sentito, sempre più vecchi e i giovani faranno fatica a pagare le pensioni? Anche, ma il nodo della ricerca è un altro: qualora decidessimo di non fare nulla per invertire la tendenza – mettono in guardia i ricercatori dell’organizzazione dei banchieri – la denatalità finirà per costarci un calo del 18 per cento del Pil entro il 2050 e addirittura del 30 per cento nel 2080. I numeri del “Baby sboom” Le proiezioni demografiche per l’Italia, redatte da Istat e sulle quali Abi basa le ...

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