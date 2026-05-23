Natalità, t’avessi preso (sul serio) prima

Questa volta non lo dicono le “solite” associazioni variamente confessionali, e nemmeno qualche politico a caccia di un voto cattolico sempre in cerca d’autore. A denunciarlo, nientemeno, è l’Associazione bancaria italiana (Abi) in un rapporto pubblicato pochissimi giorni fa e intitolato Un paese che (non) invecchia. Demografia, crescita e inclusione: le banche alla prova longevity. L’Italia si sta spopolando e questo fenomeno avrà forti ripercussioni sulla salute economica del paese. Saremo, come più volte sentito, sempre più vecchi e i giovani faranno fatica a pagare le pensioni? Anche, ma il nodo della ricerca è un altro: qualora decidessimo di non fare nulla per invertire la tendenza – mettono in guardia i ricercatori dell’organizzazione dei banchieri – la denatalità finirà per costarci un calo del 18 per cento del Pil entro il 2050 e addirittura del 30 per cento nel 2080. I numeri del “Baby sboom” Le proiezioni demografiche per l’Italia, redatte da Istat e sulle quali Abi basa le ...