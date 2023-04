Martedì 18 aprile Tempi organizza un incontro a Roma su natalità e imprese intitolato “Nascere è cominciare – Donne e lavoro: quali politiche di welfare per uscire dall’inverno demografico”. L’appuntamento è alle 16 presso il MoMeC, il Montecitorio Meeting Center, in via della Colonna Antonina 52.

Clicca qui per scaricare la locandina dell’evento in pdf

L’obiettivo è quello di mettere a confronto politica, istituzioni e aziende su uno dei temi più urgenti oggi in Italia, la denatalità. Quali soluzioni per invertire la rotta del nostro paese, in cui negli ultimi anni nascono sempre meno figli? Cosa possono fare gli imprenditori per aiutare le donne che vogliono diventare madri senza abbandonare il lavoro? E cosa possono fare il governo e la politica per aiutare a loro volta gli imprenditori?

Main sponsor dell’evento sarà Edenred Italia, il cui direttore corporate welfare, Paola Blundo, parteciperà alla tavola rotonda di inizio lavori moderata da Caterina Giojelli insieme a Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria, Marco Valerio Lo Prete, caporedattore economia del TG1, Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa e Roberto Volpi, demografo.

A seguire alcuni esempi di welfare aziendale che funziona, tutela le donne e punta a favorire la natalità: parleranno tra gli altri Maria Rosaria Brunetti, direttore risorse umane del Gruppo Cap, e Piergiacomo Sibiano, responsabile affari istituzionali di Illumia Spa. A chiudere, il direttore di Tempi Emanuele Boffi intervista la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella.

L’evento è sponsorizzato anche da Illumia e C&P Group, e organizzato in collaborazione con Aiwa, Associazione italiana welfare aziendale.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Per prenotare basta scrivere una email a [email protected]