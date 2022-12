«La situazione è davvero critica, ma noi armeni non ci arrendiamo: continueremo a difendere il nostro diritto a vivere nella nostra terra». Da 13 giorni 120 mila armeni residenti nel Nagorno-Karabakh sono stati tagliati fuori dal mondo in seguito al blocco del Corridoio di Lachin, l'unica via che collega l'Artsakh all'Armenia e al mondo esterno, da parte di presunti manifestanti "ambientalisti" dell'Azerbaigian. Cibo, benzina e medicine scarseggiano e si rischia la catastrofe umanitaria. «Quanto sta accadendo è inaccettabile e viola l'accordo di tregua del novembre 2020», dichiara a Tempi Ruben Vardanyan, che a novembre ha assunto la carica di ministro di Stato dell'Artsakh con il compito di supervisionare il lavoro di tutti i ministeri tranne quelli dell'Interno e della Difesa. L'imprenditore miliardario è una figura di alto profilo e il suo trasferimento in Artsakh, in seguito alla rinuncia alla cittadinanza russa, ha fatto infuriare il governo azero, che in una pubblicazione leg...