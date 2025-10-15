Il muso duro di Teheran davanti all’«opportunità storica» offerta da Trump

Contenuto riservato agli abbonati
Capi di Stato e di governo in giro per il mondo avrebbero pagato per poter essere presenti a Sharm el-Sheikh lunedì scorso al summit per la firma della pace a Gaza, che ha visto rappresentate 30 nazioni e tre organizzazioni internazionali (Lega araba, Unione Europea e Onu). C’è invece uno Stato che ha rifiutato l’invito del presidente Al-Sisi e ha rintuzzato i corteggiamenti di Donald Trump: la Repubblica islamica dell’Iran.
Prima il presidente Masoud Pezeshkian e poi il ministro degli Esteri Abbas Araghchi hanno declinato l’invito egiziano caldeggiato da Trump in persona. Il ministro iraniano ha scritto su X: «L’Iran è grato per l’invito del presidente Al-Sisi a partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh. Pur favorendo l’impegno diplomatico, né il presidente Pezeshkian né io possiamo interagire con le controparti che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e sanzionarci».
«Un inganno gli Accordi di Abram...
