Contenuto riservato agli abbonati

Il muso duro di Teheran davanti all’«opportunità storica» offerta da Trump

Di Rodolfo Casadei
15 Ottobre 2025
Assente a Sharm el-Sheikh, l’Iran rifiuta l’esplicita apertura del presidente americano a lavorare a un «accordo di pace». Ma stavolta si levano critiche anche dall’interno del regime
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian con la Guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, Teheran, 7 settembre 2025 (foto Ansa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian con la Guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, Teheran, 7 settembre 2025 (foto Ansa)

Capi di Stato e di governo in giro per il mondo avrebbero pagato per poter essere presenti a Sharm el-Sheikh lunedì scorso al summit per la firma della pace a Gaza, che ha visto rappresentate 30 nazioni e tre organizzazioni internazionali (Lega araba, Unione Europea e Onu). C’è invece uno Stato che ha rifiutato l’invito del presidente Al-Sisi e ha rintuzzato i corteggiamenti di Donald Trump: la Repubblica islamica dell’Iran.
Prima il presidente Masoud Pezeshkian e poi il ministro degli Esteri Abbas Araghchi hanno declinato l’invito egiziano caldeggiato da Trump in persona. Il ministro iraniano ha scritto su X: «L’Iran è grato per l’invito del presidente Al-Sisi a partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh. Pur favorendo l’impegno diplomatico, né il presidente Pezeshkian né io possiamo interagire con le controparti che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e sanzionarci».

«Un inganno gli Accordi di Abram...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
ali khamenei Donald Trump Gaza Hamas iran Israele premium

Articoli correlati

Scopri di più →