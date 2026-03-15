Milano non sta sulla carta

«Qual è il confine di questa città? Oggi non lo si trova sulla mappa come dieci anni fa, o nelle teorie. Siamo parte di qualcosa che è molto più grande, per questo molte decisioni comunali, pur necessarie, sono così parziali e ininfluenti». La panoramica di Piero Bassetti
Prosegue con Piero Bassetti la nostra serie di interviste con figure delle istituzioni e della società civile sulla crisi di identità di Milano, i suoi problemi, le sue risorse. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e spingersi verso il futuro. Nei mesi scorsi abbiamo interpellato Gianni Biondillo, Raffaella Saporito, Paolo Steffano, Sergio Scalpelli, Irene Tinagli, Marina Brambilla, Mario Delpini, Alessandro Maggioni, Franco Guidi, Luca Dondi dall’Orologio. Tutte le puntate sono disponibili qui.
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Piero Bassetti ci accoglie nella sede della Fondazione intitolata a suo zio Giannino, in un palazzo storico nel cuore della città, tra libri, appunti di lavoro, tracce di una lunga storia civile e imprenditoriale. Classe 1928, una vita lunga che sembra contenere più vite. Assessore al Bilancio del Comune di Milano dal ’56 al ’70, primo presidente della Regione Lombardia, poi presidente della Camera di commercio di Milano. Tra le punte di diamante della corrente “di base” d...
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