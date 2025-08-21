Il caso Milano emblema del logoramento del potere democratico in Italia

Il sindaco di Milano Beppe Sala (foto Ansa)

Su Gli Stati generali Cristoforo Bono scrive: «La situazione è totalmente diversa dalla vecchia Tangentopoli. Allora c’erano le tangenti, ma c’era anche una forte progettualità pubblica urbana, una griglia operabile che andava oltre il semplice Pgt con piani di zona: una conoscenza della città e delle sue diversità. Credibilmente, in quei lontani anni e oltre, si è “buttato via il bambino con l’acqua sporca” e oggi la visione di Milano, se si escludono le Varesine – anche con il suo bel parco – è indifferenziata dal punto di vista del carattere degli interventi. Al contrario, è sempre stato il potere che ha creato l’espressione architettonica. Non vedo esempio migliore di questa fenomenica di quello delle Saline reali di Arc-et-Senans vicino a Besançon in Francia. Furono realizzate da Claude-Nicolas Ledoux, l’architetto del re Luigi XVI, tra il 1775 e il 1779 come struttura per l’estrazione del sale dalle acque e come insediamento per le maes...