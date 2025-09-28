Csm e Quirinale. La sinistra pronta a tutto per fermare Meloni

Oggi e domani si vota nelle Marche che, fino a qualche settimana fa, la sinistra presentava come l'"Ohio d'Italia", la regione che avrebbe segnato la svolta, l'inizio della remuntada per mandare a casa Giorgia Meloni. Si vedrà.

Certo, nelle ultime settimane sui giornali progressisti è cambiata parecchio la "narrazione". Dopo mesi di racconti sulla sicura sconfitta del governatore di Fdi Francesco Acquaroli, nelle ultime settimane - e, poi, negli ultimi giorni -, hanno iniziato a circolare i messaggi disfattisti e disperanti dello sfidante Matteo Ricci (Pd), che dà per certa la sua débâcle.

