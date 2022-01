Ancora cinema della e nella pandemia. Mi viene in soccorso Stanley Kubrick che rivedo in toto e in ordine cronologico, per l’ennesima volta. Kubrick è il top, mi dico sempre e dico sempre a tutti, quindi anche a voi: sono innamorato di mia moglie, ma amo Stanley Kubrick. Lo amo prima di lei (ormai se n’è fatta una ragione) e non è mica un amore come gli altri: tipo viscerale, come quello per Francis Ford (Coppola), tipo maledetto, come per Martin (Scorsese) o filiale, come per Steven (Spielberg). E nemmeno quello struggimento vagamente adolescenziale che ogni tanto mi capita di ri-provare per Truffaut.

No, Kubrick è qualcosa di diverso e unico, che sfugge a qualsiasi catalogazione. Lui è altro, di un’altra pasta, un vero e proprio unicum nella storia del cinema tutto e forse addirittura del Novecento. È l’Oracolo che parla per enigmi che tu comprendi anni dopo, ma alla fine lui, l’Oracolo, ci azzecca sempre. È anche un tipo complicatissimo a cui avvicinarsi: sfuggente, ermeti...