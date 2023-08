«Vedi, questa zona rossa indica dove c’è l’allerta in questo momento, ma di sicuro a breve anche quest’altra zona diventerà rossa», Regina spiega come funziona l’applicazione che usa di più sul suo telefono. Si chiama Alert e indica in tempo reale le regioni dell’Ucraina su cui è previsto un attacco. Mentre parla, come previsto, anche la zona limitrofa s’accende di rosso, è la regione di Kiev. Se lei e sua madre fossero lì, dovrebbero scendere nei rifugi. Ogni attività privata o pubblica s’interrompe. Hanno imparato la procedura, fa parte della loro nuova normalità al punto che talvolta qualche allerta sfugge, magari se si sta cucinando e il telefono non è a portata di mano.

Oppure ci si trova in un contesto in cui non si può fare altro che aspettare. A Regina è capitato di essere imbottigliata nel traffico con suo marito e hanno riconosciuto il rumore dei missili in avvicinamento, l’allerta era sfuggita. Le auto erano bloccate, uscire a piedi non avrebbe risolto molto e d...